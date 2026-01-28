Тина Канделаки выиграла иск у ритуальщиков

Известная телеведущая Тина Канделаки выиграла иск у ГБУ «Ритуал».

Как сообщили в пресс-службе Судов общей юрисдикции Москвы, Канделаки обратилась в Савеловский суд после того как в ритуальной конторе ей отказали признать участок с захоронениями родителей в существующих границах. В ГБУ «Ритуал» разъяснили Канделаки, что документы на увеличение размеров участка в архиве отсутствуют. А для признания размера участка в существующих границах следует обратиться в суд. Канделаки это и сделала, и ее иск был удовлетворен.