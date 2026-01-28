Слухи о разводе, конфликты с коллегами и поддержка СВО: где сейчас Егор Бероев

Актер Егор Бероев и актриса Ксения Алферова впервые вышли в свет без обручальных колец, что вызвало слухи о возможном разводе артистов. News.ru рассказал, что известно об отношениях пары, карьере Бероева и его мнении о спецоперации.

Слухи о разводе

Бероев и Алферова появились на публике в понедельник, 26 января, на премьере спортивной драмы «Золотой дубль» в московском кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Актеры, которые были вместе с 2001 года, были запечатлены на общем фото по отдельности.

Отметим, что Бероев и Алферова воспитывают дочь Евдокию, которая родилась в 2007 году. Кроме того, они являются соучредителями благотворительного фонда, а в 2018 году стали опекунами подростка с синдромом Дауна, который остался без родителей.

Ранее в Сети не раз появлялись слухи о разводе артистов, но пара каждый раз их опровергала. Никаких официальных заявлений о проблемах в их отношениях в настоящий момент не было.

Карьера Бероева

Егор Бероев начал сниматься в кино с 1994 года, появившись в фильме «Посвящение в любовь». Он получил широкую известность благодаря роли Эраста Фандорина в фильме «Турецкий гамбит». Среди его других киноработ: «Адмирал», «В ожидании моря», «Ковбои», «Перевал Дятлова», «Наследие», «Дорога к дому» и другие. Всего за свою карьеру артист снялся более чем 70 картинах, а с 2014 года стал ведущим программы «Жди меня».

Поддержка спецоперации

Бероев признавался, что за годы СВО многое прояснилось и стало понятно, «кто есть кто».

«Ведь многие мои друзья отвернулись от меня. Сначала — когда была эпидемия, и я выступал за добровольную вакцинацию. Потом — когда я поддержал страну, президента и армию», — пояснял он.

Бероев замечал, что актеры являются «очень соблазняемыми» людьми, которым важно много зарабатывать и путешествовать. Сам артист часто ездит на Донбасс с гуманитарными миссиями и для съемок проектов о жизни местного населения. По его словам, во время рабочих поездок он не раз попадал под обстрел «Градов».

Бероев подчеркивал, что никогда не переедет из России. Он признается, что его не оскорбляет, когда в украинской прессе его называют «путинистом».