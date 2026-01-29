Агент победившей рак звезды «Одной за всех» раскрыла ее состояние

Агент Анны Ардовой рассказала ТАСС, что актриса чувствует себя хорошо.

По словам агента, Ардова активно работает и занимается творчеством. Она подчеркнула, что у знаменитости всё хорошо со здоровьем.

«Мы только что вернулись с одних гастролей, сейчас едем на другие. Буквально на днях была фотосессия — жизнь идет очень насыщенно», — поделилась представительница артистки.

28 января Telegram-канал Mash сообщил, что Анна Ардова ушла в устойчивую ремиссию после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

По данным издания, Ардова находится в III клинической группе пациентов. В этот список входят люди, которые прошли через радикальное лечение рака. В 2017 году артистке пришлось удалить правую почку из-за онкологического заболевания. Сейчас состояние актрисы стабильное.

Ардова известна по главной роли в ситкоме «Одна за всех». Артистка рассказывала, что сама ушла из проекта, несмотря на отличные рейтинги. Звезда объясняла, что из-за графика ситкома покинула проект. У артистки случился нервный срыв из-за перегруженности. 15 дней актриса работала, а затем столько же отдыхала.