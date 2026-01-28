Семья Юрия Шатунова назвала размер ущерба по делу Андрея Разина

Родственники Юрия Шатунова, покойного солиста группы «Ласковый май», определили размер ущерба по уголовному делу в отношении продюсера Андрея Разина — он составляет 1 миллиард рублей. Об этом люди из ближайшего окружения семьи артиста сообщили в беседе с ТАСС.

По данным источника, сумма ущерба по делу Разина может вырасти с 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Причина — появление второго эпизода мошенничества, напрямую связанного с Шатуновым.

Ранее, в декабре, стало известно, что после возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Разин покинул Россию. Сейчас продюсер скрывается от следствия в США — в штате Флорида, а именно в Майами. В этом городе у него проживают дальние родственники, к которым он нередко наведывался.

Следствие обвиняет Разина в том, что он использовал поддельный договор с автором песен Сергеем Кузнецовым для присвоения лицензионных выплат за хиты группы «Ласковый май». По версии правоохранителей, благодаря этой схеме продюсер незаконно получил около 500 миллионов рублей. Второй эпизод мошенничества касается применения Разиным фиктивного соглашения, заключённого с Шатуновым.