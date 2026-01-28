Лариса Гузеева рассказала о своем способе борьбы со стрессом

Телеведущая Лариса Гузеева раскрыла необычный метод, который помогает ей справляться с негативными эмоциями и стрессом. Речь идет не о классических практиках, а о ее любимой собаке — мальтипу по кличке Жужа, передает Super.

Гузеева ранее уже признавалась, что появление щенка открыло для нее «неведомый, прекрасный, удивительный мир добра и любви». В своем посте в социальной сети ведущая подробно описала, как питомец помогает ей в трудные моменты: «Когда накрывает обида и тебе трудно справиться, а слезы размажут грим, а этого допустить нельзя — я работа и что? Отвечаю: теплый живой компресс на затылок. Моя спасительница, моя воительница, моя отдушина».

Таким образом, по словам Гузеевой, ее собака стала главным антистресс-средством, позволяющим сохранять самообладание даже в напряженных рабочих ситуациях.

Минувшей осенью сообщалось, что Лариса Гузеева впервые стала бабушкой. Как отмечалось, внучку ей родила 25-летняя дочь Ольга Бухарова, которая вышла замуж весной 2025 года. Гузеева рассказала, что девочку назвали Ива (Ева на русском).

Именно с дочерью и внучкой Гузееву ранее заметили в Тбилиси, когда телеведущая попала в скандал из-за мест в аэропорту. Тогда Гузеева устроила скандал на стойке регистрации, поскольку желаемые ею места в бизнес-классе были уже заняты.