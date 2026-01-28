Артист наконец прервал затворничество. И на то у него были очень веские причины.

62-летний Михаил Ефремов впервые за долгое время появился на людях. Актер вел замкнутый образ жизни с апреля прошлого года. Сразу по возвращении из мест не столь отдаленных он предпочел продолжить свое заключение в стенах квартиры.

Периодически появлялись известия о намерении Ефремова вернуться к работе. Никита Михалков стал единственным, кто согласился предоставить коллеге такую возможность. Из-за смертельного ДТП, в результате которого артист лишил жизни человека, многие режиссеры отвернулись от него, навсегда вычеркнув из жизни.

Никита Сергеевич же взялся реабилитировать Ефремова в глазах зрителей, позвав в свой спектакль «Без свидетелей». Super сообщает, что репетиции постановки уже начались. Михаила Олеговича удалось запечатлеть около театра накануне, 27 января. Артиста привезли к зданию на авто. Сам он за рулем ездить зарекся, как и употреблять алкоголь. С журналистами Ефремов общаться отказался. Отрепетировав, быстро удалился в направлении Патриарших прудов.

Вышедший по УДО Михаил Ефремов собирается гастролировать по России

Сам спектакль должен был показан уже в феврале, но пока точная дата неизвестна. Соответственно, и билетов в продаже нет. Интернет-пользователи вовсю комментируют новость в Сети. Как ни странно, большинство встает на защиту Ефремова и упрекает вездесущих журналистов во вторжении в приватную жизнь актера.