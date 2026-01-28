Отпуск на Мальдивах обернулся трагедией для семьи Ольги Орловой

Ольга Орлова сообщила о горе в семье — умерла её свекровь. Об этом певица сообщила в социальных сетях. Из-за ухода близкого человека ей и её супругу пришлось прервать отдых и экстренно улететь в Москву.

© Super.ru

В личном Telegram-канале в память о покойной маме своего мужа она опубликовала трогательное видео с женщиной.

«Теперь у Ани есть Ангел на небе… Бабушка Ангелина», — подписала Орлова душераздирающее видео свекрови, на котором она проводит время с маленькой Аней.

Напомним, Орлова вышла замуж за Маслова в сентябре 2021 года. Спустя два года у пары родилась дочь Аня. У артистки также есть старший сын Артём.

Недавно появились слухи о возможных проблемах в браке Орловой, однако экс-солистка «Блестящих» вскоре их развеяла.