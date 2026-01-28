У Димы Билана умерла шиншилла Плюша

У российского певца Димы Билана скончалось домашнее животное — его шиншилла Плюша умерла, когда артист находился на работе. Об этом во вторник, 27 января, артист сообщил в своем Telegram-канале.

По словам исполнителя, грызун выбрался из клетки, когда его не было дома. После Билан обнаружил Плюшу у музыкального проигрывателя — «на носу была рана, но внешне она казалась целой».

— Как назло, снегопад, пробки, а специализированная клиника находилась примерно в 60 километрах от дома. Плюша почти два часа была в дороге. В клинике за нее боролись около четырех часов, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Диагноз — черепно-мозговая травма и отек головного мозга, — написал он в публикации.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Денис Устименко также известны своим трепетным отношением к сельской жизни. Будучи в браке, они даже завели козу в качестве домашнего питомца. Однако животное умерло в 2024 году, объевшись травы.

Козе Джигана и Самойловой Мими заводили отдельный аккаунт в социальной сети Instagram*. Там публиковались забавные видео и фотографии животного. За 24 часа на нее подписались более 45 тысяч человек.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.