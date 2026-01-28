Анджелина Джоли столкнулась с серьезными финансовыми трудностями

Многолетняя судебная тяжба не только разрушила здоровье Анджелины Джоли, но и опустошила её кошелёк — актриса столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями в преддверии своего отъезда из США. Об этом сообщает Daily Mail.

© Super.ru

Актриса уже продала свою единственную квартиру в Нью-Йорке, которую её старший сын Мэддокс использовал как временное жильё. Стоимость сделки не разглашается, но, судя по тому, что следом актриса выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе, сильно её это не спасло. Известно, что на этот особняк деньги ей занимал Брэд Питт — не исключено, что таким образом актриса хочет рассчитаться с долгами перед бывшим мужем.

Напомним, переехать Джоли намерена по окончании всех судов с бывшим мужем Брэдом Питтом. Вероятнее всего, актриса отправится во Францию, где живёт большая часть её друзей. По некоторым данным, Анджелина хочет жить на две страны. Вторая — Камбоджа, которая сыграла в её жизни огромную роль. Во-первых, потому что там проходили съёмки одной из важнейших в фильмографии Джоли кинокартин, а во-вторых, потому что именно оттуда родом первый приёмный сын актрисы Мэддокс.