Бузова отправилась на поиски жениха

В то время как бывший возлюбленный телеведущей Ольги Бузовой проводит отдых на море в компании загадочной девушки, Ольга отправилась в Иваново — знаменитый город невест — и начала размышлять над тем, где там можно отыскать себе жениха. Об этом певица написала в своём личном блоге.

«Простите, невеста у вас. Где женихов искать?», — спросила Бузова у своих подписчиков.

К слову, не так давно звезда поделилась своими предпочтениями в отношении мужчин.

«Мне нравятся нормальные русские мужчины, где‑то с пузиком, потому что у меня тоже может быть пузико, чтобы он меня не парил», — отметила Ольга.

Ранее Ольга Бузова призналась, что разочарована в мужчинах. Певица откровенно рассказала, что некоторые потенциальные ухажёры по-прежнему неприятно удивляют её, хотя порой кажется, что удивляться больше нечему. Бузова признаёт: чтобы не разочаровываться, важно не очаровываться. Однако у самой такое получается не всегда.