Актер Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублевке в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-консультанта по продаже резиденции NF Group.

Как сообщили в компании, общая площадь дома составляет 500 кв.м. Жилье располагается на закрытой охраняемой территории. Помимо двухэтажного дома, на участке имеется гараж на два автомобиля, гостевой дом с баней и беседка. Все это расположено на лесном участке площадью 15 соток. Цена особняка пока не раскрывается.

«Резиденция Стивена Сигала — редкий случай, когда элитная загородная недвижимость становится объектом с мировым бэкграундом. Подобные дома появляются на рынке крайне редко», — сообщила директор департамента загородной недвижимости NF Group Татьяна Алексеева.

Напомним, что в 2016 году Сигал получил российское гражданство. 30 мая 2024 года президент России Владимир Путин наградил актера орденом Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества».

Стивен Сигал осудил Голливуд за «неуважение» к русским

Ранее Сигал рассказал об отношении к нему после получения гражданства России.