Актёр Стивен Сигал выставил на продажу особняк на Рублёво-Успенском шоссе в Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию, которая является консультантом по сделке. Загородный дом голливудской знаменитости находится на закрытой охраняемой территории клубного посёлка «Конус», все особняки в котором выполнены в единой архитектурной концепции. Площадь гнёздышка Сигала — 500 квадратных метров.

Резиденция состоит из самого дома в два этажа с тремя спальнями, тремя санузлами, кинотеатром, винной комнатой и кабинетом, гаража на две машины, гостевого домика с баней и беседки-барбекю. Гостевой дом, как уточняется, тоже двухэтажный. На первом расположена сауна, душевая и туалет, а на втором — спальня с ещё одним санузлом.

Стивен Сигал осудил Голливуд за «неуважение» к русским

Стоимость не раскрывается, однако известно, что сам Сигал купил дом в 2018 году примерно за 80-100 миллионов рублей.

Напомним, с 2016 года Сигал живёт в России и изредка появляется на публике. В том же году он получил гражданство РФ.