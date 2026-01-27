Долина намекнула на новый период в жизни после скандала с квартирой

Народная артистка РФ, певица Лариса Долина намекнула на новый этап в своей жизни после истории с квартирой в Хамовниках. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, во время исполнения строчек из песни Feeling Good о новом рассвете и новой жизни по-русски отметила, что это правда. Концерт проходил во вторник, 27 января, в московском баре Petter.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко предрек завершение карьеры Долиной. Он пояснил, что спрос на артистку упал, поскольку «она могла стать токсичной артисткой». Критик добавил, что очень многие не разделяют взгляды и действия Долиной.

До этого сообщалось, что на первый в году концерт Ларисы Долиной в Москве продали меньше половины билетов. Цены на оставшиеся в продаже билеты варьируются от 9,5 до 15,5 тысячи рублей.