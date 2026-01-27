Регина Тодоренко показала отдых в Абу-Даби на вилле, где жила Лариса Долина

Телеведущая Регина Тодоренко отдохнула в отеле в Абу-Даби после Ларисы Долиной. Об этом сообщает kp.ru.

Регина Тодоренко проводит отпуск в кругу семьи в пятизвездочном отеле на острове в Абу-Даби. Для отдыха телеведущая арендовала отдельную виллу с собственным бассейном и тремя спальнями. Стоимость проживания на вилле начинается от 250 тысяч рублей. Известно, что до этого в январе в этом отеле отдыхала Лариса Долина с дочкой Ангелиной и внучкой Сашей.

В сентябре 2025 года Тодоренко стала многодетной матерью. Она родила третьего сына от певца Влада Топалова, с которым состоит в браке с 2018 года. Уже в конце октября телеведущая появилась на красной дорожке премии «Золотой Граммофон», заявив, что «вышла из декрета».

© Соцсети

12 января текущего года звезда в своем Telegram-канале поделилась советами, как быстрее вернуться в форму после родов. Она рассказала, что ей помогают занятия пилатесом, ручной массаж и лыжи. В то же время Тодоренко рекомендовала следить за питанием, потребляя больше клетчатки и белка.