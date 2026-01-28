Уехавший в США комик раскрыл подробности продажи квартиры в Москве

Комик Александр Незлобин, переехавший в США, в интервью на YouTube‑канале Юрия Дудя (признан иноагентом в РФ) сообщил о вынужденной продаже своей квартиры в Москве. Конкретную сумму, которую удалось выручить, шоумен не назвал, однако отметил, что недвижимость была продана с большой скидкой.

© соцсети

По словам Незлобина, часть вырученных средств пошла на закрытие ипотечного кредита, а порядка 300 тысяч долларов (примерно 23 миллиона рублей) он перевёз в Соединённые Штаты.

Артист подчеркнул, что эмоционально расставание с московской квартирой не стало для него тяжёлым испытанием. По его мнению, в России права собственности не имеют достаточной гарантии, поэтому продажа жилья была необходима хотя бы ради перераспределения его финансов. Незлобин добавил, что в иных условиях предпочёл бы сдавать квартиру и использовать её для остановок во время визитов в Россию.

Александр Незлобин покинул Россию и обосновался в США в 2022 году. Через два года после переезда он продал двухкомнатную квартиру площадью 75 квадратных метров, расположенную в доме неподалёку от Патриарших прудов.

Ранее Александр Незлобин рассказал, что потратил более 400 тысяч рублей на фестиваль Burning Man-2025.