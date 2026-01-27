Кубанская модель примирилась с жестоко избившим ее любовником

Кубанская модель Анжелика Тартанова помирилась с любовником, бизнесменом Дмитрием Кузьминым, который нанес ей тяжелые травмы. Об этом пишет портал «СтарХит».

© соцсети

По данным портала, на днях в студии программы «Пусть говорят» фотомодель пожаловалась, что Кузьмин нисколько не помогает и не участвует в ее жизни.

Журналисты заметили, что женщина все же решила пойти на примирение с кавалером — ее защита отозвала апелляционную жалобу на решение суда о домашнем аресте Дмитрия Кузьмина. В документе указано, что сделано это по инициативе самой потерпевшей.

Согласно закону, бизнесмену грозило до 8 лет колонии. После примирения ему придется оплатить лечение модели, возместить ей моральный вред. Кроме того, уголовное дело закрыто не будет.

По данным следствия, ссора между Кузьминым и Тартановой произошла в его доме. В ходе конфликта предприниматель несколько раз ударил подругу по голове.

Напомним, что инцидент произошел 23 ноября 2025 года. Девушка внезапно перестала выходить на связь, через некоторое время родственники обнаружили 33-летнюю Анжелику в одной из столичных больниц.

Медики произвели пострадавшей трепанацию черепа, чтобы удалить внутримозговую гематому — последствия закрытой черепно-мозговой травмы.

На вопросы о том, что произошло, Анжелика отвечала путано, с большим трудом. По ее словам, последнее, что она помнит — как оказалась в больнице.