Глюкоза объявила об отмене концертов

Глюкоза объявила об отмене выступлений в Казахстане: запланированные на 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане концерты не состоятся. В своём телеграм‑канале Наталья Чистякова‑Ионова (настоящее имя артистки) пояснила, что организаторы перестали выходить на связь.

© Super.ru

«Организатор перестал выходить на связь с моей командой и букинг‑агентом. Мы сделали всё, чтобы исправить ситуацию и встретиться с вами, но обстоятельства сильнее», — написала Глюкоза.

Она также опубликовала контакты агентства и ответственного лица, с которым велись переговоры, и заранее разъяснила порядок возврата билетов: зрителям следует обращаться по месту их приобретения.

Ранее певица прокомментировала неоднозначную реакцию публики на своё поведение во время выступлений. Зрители строили догадки о причинах необычных движений артистки на сцене, однако, как выяснилось, Глюкоза просто исполняет элементы контемпорари — современного танцевального стиля.