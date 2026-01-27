Застрявшая в Антарктиде Барановская вышла на связь

Телеведущая Юлия Барановская вышла на связь — ранее она застряла в Антарктиде из-за сложных погодных условий. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Барановская вместе с тремя детьми отправилась в путешествие в конце декабря. Новый год она встретила в Патагонии, после чего направилась на парусной лодке к Антарктике. Но там Барановская попала в сильный шторм, который не позволяет ей вернуться обратно.

Как рассказала сама телеведущая, в Антарктику она направилась одна — сейчас ее дети в безопасности.

«Я же не на круизном корабле, а на небольшой лодке, которая может ходить как под парусом, так и на моторе. Погода стала портиться, нас начали накрывать шторма, и мы решили, что возвращаться через Пролив Дрейка не стоит, так как он будет бушевать. Пролив Дрейка считается одним из самых опасных и штормовых мест в мировом океане, соединяя Атлантический и Тихий океаны у Антарктиды. В шторм сильные ветра создают волны высотой более 15-25 метров. Это место называют “кладбище кораблей” с крайне суровыми погодными условиями», — заявила она.

Барановская добавила, что ей необходимо возвращаться в Москву из-за рабочих обязанностей, но никто не знает, когда закончится шторм.

«Есть План Б: вылететь обратно с Антарктиды на самолете. Но до места посадки самолета еще надо добраться. И мы на своей лодке переходим из бухты в бухту в шторм к тому месту, где он может приземлиться. Самолет должен был забрать нас сегодня, но его отменили из-за непогоды, и пока непонятно, сможет ли он долететь за нами завтра или послезавтра. Поэтому мы просто ждем самолет и любуемся Антарктикой даже в такую погоду», — добавила она.

Ранее Барановская заявила, что застряла в Антарктиде из‑за шторма.