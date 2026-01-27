Бледанс осудила невестку Бекхэмов

Эвелина Бледанс высказалась о скандале в звездном клане Бекхэмов. Артистка допускает мысль, что сына пары взяла под контроль его властная жена.

Скандал в звездном семействе Бекхэмов всколыхнул без преувеличения весь мир. Банальная, но всегда актуальная история, в которой невестка и свекровь не поделили «любимку», нашла отклик у жительниц всех стран.

На фоне громкого конфликта выражают свое мнение не только пользователи Сети и блогеры, но и селебрити. Так, об откровениях Бруклина, обвинившего маму с папой в нелюбви к его жене Николе Пельтц, высказалась Эвелина Бледанс.

Артистка убеждена, что свой скандальный обличительный пост первенец Виктории и Дэвида опубликовал под влиянием жены.

«Я уверена, что Бруклин посоветовался с женой перед публикацией, не сам же он принял решение! Но вариант, что Пельтц ему что-то нашептала, тоже может быть правдой!» — поделилась Эвелина в разговоре с VOICE.

Бледанс добавила, что противостояние свекрови и невестки есть всегда. Сама она — не исключение. Сейчас ее старший сын встречается с девушкой, однако у Эвелины есть к ней претензии. Но она сдерживается, чтобы не рушить личную жизнь наследника.