«Хотела бы другую»: недовольная пассией своего сына Бледанс осудила невестку Бекхэмов
Эвелина Бледанс высказалась о скандале в звездном клане Бекхэмов. Артистка допускает мысль, что сына пары взяла под контроль его властная жена.
Скандал в звездном семействе Бекхэмов всколыхнул без преувеличения весь мир. Банальная, но всегда актуальная история, в которой невестка и свекровь не поделили «любимку», нашла отклик у жительниц всех стран.
На фоне громкого конфликта выражают свое мнение не только пользователи Сети и блогеры, но и селебрити. Так, об откровениях Бруклина, обвинившего маму с папой в нелюбви к его жене Николе Пельтц, высказалась Эвелина Бледанс.
Артистка убеждена, что свой скандальный обличительный пост первенец Виктории и Дэвида опубликовал под влиянием жены.
«Я уверена, что Бруклин посоветовался с женой перед публикацией, не сам же он принял решение! Но вариант, что Пельтц ему что-то нашептала, тоже может быть правдой!» — поделилась Эвелина в разговоре с VOICE.
Бледанс добавила, что противостояние свекрови и невестки есть всегда. Сама она — не исключение. Сейчас ее старший сын встречается с девушкой, однако у Эвелины есть к ней претензии. Но она сдерживается, чтобы не рушить личную жизнь наследника.
«Я с ней знакома. Мы неоднократно встречались. Предположим, я бы хотела для Николая другую девушку, но я не навязываю свое мнение», — отметила Бледанс.