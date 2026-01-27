Стало известно, почему сын Прилучного и Муцениеце редко видится с отцом

Адвокат Павла Прилучного рассказала о том, почему актер редко видится со своим старшим сыном. Об этом сообщает Woman.ru.

По словам адвоката Оксаны Даниеловой, Прилучный редко видится со своим сыном от Агаты Муцениеце из-за плотного графика. При этом Далиелова подчеркнула, что Муцениеце никак не препятствует общению отца и сына.

«Павел по-прежнему общается с сыном и дочерью, когда появляется возможность — они приезжают к нему. Мать не создает никаких препятствий, обстановка максимально спокойная. Однако по объективным причинам Павел сейчас реже видится с детьми — у него чрезвычайно плотный рабочий график. Именно из-за этого встречи происходят не так часто», — рассказала юрист.

Ранее Муцениеце разозлилась на хейтеров из-за Прилучного.