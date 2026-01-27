Похудевшая Анна Семенович показала снимки в купальнике

Анна Семенович поделилась с подписчиками личной победой — ей удалось вернуть прежнюю фигуру. В своём блоге в запрещённой в РФ соцсети артистка опубликовала фото в синем купальнике, сделанные в Дубае, и подробно рассказала о пути к стройности.

По словам Семенович, борьба с лишним весом шла на протяжении всей её сознательной жизни, но около семи лет назад она начала резко набирать килограммы при привычном режиме питания. После обращения к врачам у неё диагностировали гипотиреоз — нарушение работы щитовидной железы, и ей назначили гормональную терапию, но причина оказалась в другом.

«Причина крылась в инсулинорезистентности, которую под контролем врача мы начали корректировать с помощью уколов. Благодаря этому в отпуске даже при минимуме физической активности мне удалось не набрать лишнего, а даже похудеть и встретиться со своей талией», — поделилась артистка.

