Недвижимость Пугачевой резко подешевела на фоне скандала

Особняк певицы Аллы Пугачевой в Солнечногорске подешевел на 10 млн рублей на фоне скандала с незаконно построенным пирсом, рассказала риелтор Юлия Юсова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Накануне стало известно, что Росприроднадзор потребовал снести личный пирс певицы на Истринском водохранилище из-за нарушений: объект не зарегистрирован, не имеет сертификатов безопасности и не внесен в Ростехнадзор.

«На мой взгляд, наличие незавершенных споров с природоохранными органами может существенно сдерживать интерес потенциальных покупателей», — констатировала Юсова.

По ее словам, особняк может быть снят с продажи, пока не будут решены все проблемы с неузаконенным пирсом.

Ранее сообщалось, что семья Пугачевой в последние месяцы активно пытается продать поместье, оформленное на внука певицы — Никиту Преснякова.

Изначально цена была заявлена в 152 млн рублей, затем она последовательно снижалась до 130 млн, 125 млн, 115 млн рублей.