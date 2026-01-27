Из-за могилы Анастасии Заворотнюк разгорелся грандиозный скандал

Анастасия Заворотнюк скончалась 29 мая 2024 года. Похоронили артистку на Троекуровском кладбище Москвы рядом с Ниной Руслановой, супругами Николаем и Тамиллой Сличенко, Андреем Мягковым и Анастасией Вознесенской, а также другими известными артистами.

Могила Заворотнюк одна из самых красивых на аллее звезд. Родственники актрисы необычно оформили захоронение: по периметру поставили маленькие ели в кадках, а в центре расположили цветы, фотографии, свечи и сувениры от поклонников. В теплое время года крест буквально утопает в зелени и букетах.

Петр Чернышев каждую неделю в любую погоду приходит к последнему пристанищу актрисы. Вдовец приносит Заворотнюк свежие розы, следит за порядком.

Но во время снегопада в Москве один из блогеров побывал на кладбище, и увидев, что могилу звезды "Моей прекрасной няни" занесло снегом, решил пристыдить ее семью. В качестве примера он показал соседнюю могилу и заявил, что родственники покоящегося там человека наняли его, чтобы расчистить снег, мол, так мог бы и Чернышев сделать, если у самого нет времени.

Однако поклонники артистки набросились на критика. В Сети разгорелся грандиозный скандал. Мужчину разнесли в пух и прах за попытку прославиться, очерняя Анастасию и Петра.