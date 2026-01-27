Алла Пугачева с детьми покинула Россию больше трех лет назад. Примадонна отправилась в Израиль, но жизнь там не задалась. Сейчас все семейство разместилось на Кипре.

Исполнительница хита "Арлекино" предпочитает проводить время на своей вилле. За пределы владений Пугачева выходит редко. А о путешествиях и вовсе речи не идет, еще несколько лет назад врачи рекомендовали Алле Борисовне избегать перелетов и смены климата из-за проблем с сердцем. Поэтому часто Примадонна остается дома одна, когда ее муж и дети отправляются в путешествие.

Даже в Куршевель Алла Борисовна ехать отказалась. Поэтому признанный в России иноагентом Галкин* взял детей Пугачевой и рванул на курорт. Уже несколько дней отец показывает Лизе и Гарри завораживающие горнолыжные склоны.

На одном из видео Максим* показал, как танцует с дочерью. При этом лицо Лизы практически полностью скрыто под лыжной маской. Девочка уже давно старается не появляться в соцсетях отца, а собственного блога у нее нет.

Поклонники Пугачевой обожают ее младшую дочь и каждый кадр с Лизой тщательно рассматривают. Так, изучив видео из блога Галкина*, многие заметили, как сильно выросла Лиза, и предположили, что маска помогает ей сохранять приватность на курорте, где по-прежнему можно встретить много туристов из России.

*включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.