Певица Лариса Долина может лишиться недвижимости из-за новых законов в Латвии, согласно которым образующийся у владельца квартиры долг закрепляется не за физлицом, а за объектом, заявил адвокат, управляющий партнёр МКА «Кузьмин и партнёры» Геннадий Кузьмин.

По истечении установленного законом срока местная УК получает право обратиться в суд с требованием о взыскании долга путём реализации квартиры, которая может уйти с молотка без участия владельца.

«Если дело дойдёт до аукциона, что вполне реально в течение ближайших 12—18 месяцев, учитывая накопленные долги, то судебный исполнитель выставляет квартиру на государственном портале электронных торгов», — объяснил адвокат изданию «Абзац».

Долина отказалась отвечать на вопрос о новой квартире

Также ранее в Baltnews отмечали, что Долина может потерять две квартиры в Латвии из-за санкций Евросоюза.