Первый за 25 лет концерт группы «Тату» в Тбилиси отменили

Запланированный концерт воссоединившейся российской группы «Тату» в Тбилиси отменен. Об этом сообщили на официальной странице мероприятия на сайте Biletebi.ge.

Выступление, которое должно было состояться 30 января во Дворце спорта, стало бы первым визитом коллектива в Грузию за 25 лет. Организаторы не уточнили причины отмены шоу, лишь отметив, что все приобретенные билеты можно вернуть.

В некоторых источниках предполагается, что причиной могло стать предыдущее выступление участниц группы в Крыму, однако эта информация не получила официального подтверждения, передает «МК».

Группа «Тату» вновь воссоединилась для выступлений на корпоративных мероприятиях. Лена Катина и Юля Волкова принимают заказы на частные номера, исполняя свои композиции как вместе, так и по отдельности. За совместное выступление они требуют 15 миллионов рублей. При этом Катина берет за сольные номера 1,1 миллиона рублей, а Волкова имеет более высокие запросы — 1,2 миллиона рублей за корпоратив. В гримерке Волковой должны быть разнообразные закуски из рыбы, сыра и мяса, фрукты, орехи, а также бутылка коньяка.