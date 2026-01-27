Самойлова сделала признание об отношениях с Джиганом

Блогер Оксана Самойлова заявила, что отстранилась от рэпера Джигана еще в 2020 году — сейчас пара проходит через бракоразводный процесс. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на шоу «Быть Джиганом и Оксаной».

По словам Самойловой, именно в 2020 году их брак столкнулся с кризисом, после которого она отстранилась от мужа. Впрочем, тогда брак удалось сохранить, но в 2025 году супруги все же подали на развод.

«Сердце-то разбилось в 2020-м. Я уже тогда отстранилась и сепарировалась. Я даже поняла, почему люди бросают друг друга по смс. Потому что чтобы сказать в лицо, нужно очень много мужества», — заявила она.

Как отмечает издание, в 2020 году рэпер ушел в продолжительный запой, после которого попал на реабилитацию. Тогда же между Джиганом и Самойловой был заключен брачный договор.

Ранее стало известно, что Джиган может отдать Самойловой имущество почти на 500 миллионов рублей.