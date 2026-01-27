«Пусть останется загадкой»: Шаляпин ответил на громкое заявление Кушанашвили

Певец Прохор Шаляпин ответил на громкое заявление журналиста Отара Кушанашвили. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», он решил оставить в тайне, стоит за ним кто-то или нет.

Ранее Кушанашвили предположил, что у Шаляпина есть влиятельные покровители. Якобы именно с их помощью артист добивается успеха.

«Касаемо Отара, к которому я очень хорошо отношусь, уважаю его, по-отечески люблю, я считаю, что я бы на его месте тоже бы так подумал, что за мной кто-то стоит. Пусть это останется загадкой, стоит кто-то за мной или нет», — заявил Шаляпин, комментируя эти слова.

Прохор подчеркнул, что у него просто есть «хорошие друзья», которые его любят и понимают, что он «не злой».

Ранее Шаляпин признался, что хочет покинуть шоу-бизнес. По словам певца, у него большой перегруз» от приглашений, работы и требуемой эмоциональной отдачи. Он не хочет десятилетиями жить на пике славы, а признание и популярность являются для него способом заработать деньги, нежели потешить свое самолюбие.