«Я не нацист»: Канье Уэст объяснил антисемитские скандалы вокруг себя

Канье Уэст опубликовал извинение за свои антисемитские высказывания, заявив, что не считает себя нацистом. Рэпер объяснил свои прошлые скандальные утверждения, включая фразу «Я люблю Гитлера», затяжным маниакальным эпизодом, вызванным биполярным расстройством, которое, по его словам, развилось из-за черепно-мозговой травмы 25-летней давности. Правозащитники сомневаются в искренности, напоминая о многократных «извинениях и рецидивах».

Канье Уэст, теперь известный как Ye, выпустил извинение «тем, кому я причинил боль», где решительно отрицает, что он нацист или антисемит, и приносит публичные извинения за череду оскорбительных высказываний, которые в прошлые годы привели к разрыву многомиллионных контрактов и осуждению со всего мира.

«Я не нацист и не антисемит. Я люблю еврейский народ», — написал Уэст.

Однако в своем послании он упирает не на политику, а на медицину. Рэпер объяснил своё скандальное поведение, включая заявления «Я люблю Гитлера», тяжёлым психическим состоянием. Он утверждает, что корни проблемы уходят в автомобильную аварию 25-летней давности, после которой он получил черепно-мозговую травму, не диагностированную должным образом до 2023 года. Эта травма, по его словам, привела к развитию биполярного расстройства I типа, которое было диагностировано в 2016 году, а в начале 2025 года вылилось в четырёхмесячный маниакальный психотический эпизод.

«Я потерял связь с реальностью. Чем дольше я игнорировал проблему, тем хуже становилось. Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею», — признаётся музыкант.

Он описывает своё состояние как моменты «несвязанности», которые ощущаются как выход из тела и приводят к «недальновидности и безрассудному поведению». Уэст отмечает, что достиг дна несколько месяцев назад, и именно его жена Бьянка Цензори убедила его обратиться за профессиональной помощью. Теперь он утверждает, что сосредоточен на лечении и направляет энергию в «позитивное, значимое искусство».

Это не первые извинения артиста. В 2023 году он уже выражал сожаление, но затем последовали новые инциденты, включая продажу футболок со свастикой через свой бренд и провокационные выступления. Именно эта череда скандалов привела к разрыву партнёрства с немецкой компанией по выпуску спортивной одежды и кроссовок в 2022 году, закрытию его онлайн-платформы, удалению аккаунта на платформе X (бывший Twitter) и даже аннулированию визы Австралией, откуда родом его жена.

Правозащитные организации отреагировали на извинения с осторожным скептицизмом. Представитель американской кампании против антисемитизма заявил: «Трудно следить за извинениями и рецидивами Канье Уэста. Искренние извинения — это хорошо, но в конце концов они бессмысленны, если за ними последует ещё что-то подобное, что случалось и раньше. Время покажет, действительно ли он сворачивает за угол или просто ходит кругами». Организация выразила надежду, что Уэст продемонстрирует реальные перемены, начав с просвещения своих миллионов подписчиков о вреде антисемитизма.