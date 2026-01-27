Популярный российский блогер рассказал о едва не стоившем ему жизни случае

Популярный российский блогер Эрик Китуашвили, известный как Эрик Давидыч, заявил, что впал в кому и едва не лишился жизни на реалити-шоу «Последний герой».

Подробности об этом случае он рассказал проекту «Вписка», видео доступно на YouTube.

«Да, действительно, на "Последнем герое" я чуть не откинулся», — сказал Китуашвили.

По его словам, в какой-то момент на проекте ему стало плохо, и к нему вызвали врача, который замерил показатели сахара в крови. Однако, как уточнил блогер, доктор неверно интерпретировал результат, из-за чего его не госпитализировали.

«Я себя на стрессе довел себя до такого состояния, что я ушел в кому. Меня эвакуировали с острова, я этого даже не помню», — добавил блогер.

Он уточнил, что в больнице его состояние стабилизировали.

Китуашвили также опроверг информацию о том, что ему стало плохо на реалити-шоу из-за сахарного диабета. При этом он указал, что в то время принимал препарат, который снижал уровень глюкозы в крови.

Ранее стало известно, что блогер стал отцом. У него родился сын, ребенка назвали Сандро.

Китуашвили участвовал в реалити-шоу «Последний герой» в 2020 году. Незадолго до премьеры проекта стало известно, что блогер впал в критическое состояние на съемках и едва не погиб. Утверждалось, что из-за длительного отсутствия питания у него возникла гипогликемия, и врачи пытались привести его в чувство на протяжении 16 часов.