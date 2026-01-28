Гоблин удивился стоимости билетов на концерт Долиной

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, удивился стоимости билетов на концерт народной артистки России Ларисы Долиной. На эту тему он высказался в эфире радио Sputnik, запись которого опубликована во «ВКонтакте».

Соведущий Пучкова Петр Лидов в эфире рассказал о концерте певицы в Москве и заявил, что билеты на выступление Долиной стоили от пяти до 18 тысяч рублей (по информации СМИ, цена начиналась от 9,5 тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»).

«Господи. Что там такое можно услышать за целых пять тысяч рублей? Я вот вообще не понимаю», — возмутился Гоблин.

Он также отметил, что недавно смотрел ролик с выступлением Долиной. По словам Пучкова, вокальные данные певицы его не впечатлили.

Долина собрала полный зал в московском баре

27 января сообщалось, что на первый в 2026 году концерт Долиной в Москве продали меньше половины билетов. Мероприятие прошло в баре Petter, концертная площадка которого вмещает 91 зрителя. Позднее стало известно, что число проданных билетов выросло. На концерт пришли около 70 человек.