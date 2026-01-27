«Норд-Ост», тяжелый разрыв и главные роли: судьба Александры Розовской

На счету Александры Розовской немного работ в кино, однако многие зрители РАМТа запомнили эффектную артистку. Ее муж Денис Шведов может похвастаться главными ролями в популярных сериалах, однако супругам все же удается избежать как профессиональной, так и личной ревности. В день 38-летия Розовской Starhit рассказал, какие испытания прошла знаменитость.

«Норд-Ост»

Александра Розовская родилась 27 января 1988 года в семье худрука театра «У Никитских ворот» Марка Розовского и актрисы Светланы Сергиенко. На сцену она впервые вышла в три года: активную девочку ввели в спектакль, чтобы Сергиенко было проще за ней следить. Избежать случайных реплик ребенка посреди постановок не удалось, как и казусов: Саша то плакала на подмостках, то поднималась к другим артистам, так как показалось, что ее позвали.

Родители развелись, когда Александре было девять лет, однако благодаря мудрости матери она сохранила теплые отношения с отцом. Светлана позднее встретила новую любовь — бывшего министра экономики Андрея Нечаева — и вместе с дочкой переехала к нему в Новогорск. Розовский тоже создал новую семью и часто брал девочку с собой в отпуск.

Родители старались воспитывать ребенка всесторонне: с детского сада Саша учила иностранные языки. После к ним добавились занятия в театральной студии, музыкальная школа и факультативы. В 13 лет она узнала о наборе детей в постановку в «Норд-Осте» — Розовская поехала на кастинг и ее быстро утвердили на роль Кати Татариновой в детстве.

Счастье и воодушевление юной актрисы было омрачено терактом, который произошел 23 октября 2002 года. В момент нападения дети репетировали праздничный концерт на третьем этаже, а взрослые играли на подмостках эпизод с танцем летчиков. Более трех суток Розовская провела в заложниках и физически не пострадала, однако психологическая травма оказалась крайне серьезной: ей годами снился пережитый ужас. Двоюродный брат знаменитости Арсений Куриленко и ее подруга Кристина Курбатова погибли.

«Изменить прошлое нельзя. Но надо учиться дышать легче, не закрываться. Искать ответы на вопросы: не "почему? " и "за что? ", а "для чего? " и "как дальше?" Во всяком случае, сейчас точно знаю: шанс жить, который мне представился, не стоит растрачивать на липкие страхи и бесконечные опасения — только на себя, на близких, на людей вообще», — заключила Александра.

Актерская карьера

После случившегося Розовская переосмыслила свою жизнь и решила поступить на журфак МГУ. Однако на подготовительных курсах ее недолюбливали: Марк Розовский тоже окончил этот факультет, а в вузе остались преподаватели, которые плохо относились к знаменитому выпускнику. Практика в журнале «Огонек» Саше понравилась, однако написание статей не вызывало у нее желаемых эмоций.

Окончательно определилась с будущим артистка, посетив спектакль «Безумная из Шайо» Мастерской Петра Фоменко. Александра поступила в ГИТИС намеренно отказавшись от помощи отца, который там на тот момент преподавал.

«После окончания ГИТИСа я осталась верна самостоятельной дороге. К папе в театр "У Никитских ворот" не пошла, хотя он и приглашал. Я выбрала РАМТ. И благодарна судьбе и Алексею Владимировичу Бородину, что в итоге оказалась там, куда мечтала попасть», — отмечала актриса.

В РАМТе Розовская играла самые разные роли: и Золушку, и Ассоль, и Констанцию. В кино же артистка появлялась редко — если не считать короткометражки, то засветилась Александра лишь в исторической драме «Иван Грозный», сериалах «Свадьбы и разводы» и «Бедные смеются, богатые плачут» и еще паре проектов.

Первая неудача и нахлынувшая любовь

Первые серьезные отношения у Розовской произошли с сокурсником Дмитрием Бурукиным. Влюбленные провели вместе семь лет — расставание хоть и прошло мирно, актриса все равно переживала разрыв крайне тяжело. Она решила, что больше не будет встречаться с коллегами, однако ошиблась: именно в театре она встретила актера Дениса Шведова. Родители тепло приняли артиста, а их мнение, несомненно, было для Александры главным.

В 2016 году Розовская и Шведов стали родителями Мирославы, а в 2018 году у них родился сын Иван. Работать супругам это не мешало и их карьера развивалась. Однако позднее появились слухе о кризисе в паре.

Розовская не раз подчеркивала, что они с Шведовым очень разные: она — экстраверт, а муж — интроверт. После работы артистка жаждет общения, а вот Денис, наоборот, стремится к уединению. В один момент супруги решили проводить отпуск раздельно, что окружающие восприняли как разрыв. Однако раздельный отдых только помогал партнерам.

Тем не менее Шведова периодически подозревали в изменах идеальной жене: то приписывали ему романы с партнершами по сериалам Любовью Аксеновой и Полиной Гагариной, то замечали в компании Ольги Кавалай-Аксеновой на культурных мероприятиях. Усилились подозрения во время участия Дениса в шоу «Последний герой», где ему проявляла внимание Александра Маслакова. Однако кроме теплой одежды в холодный вечер девушке ничего не досталось.