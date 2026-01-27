Российская актриса Наталья Бардо во вторник, 27 января, потянула спину, пытаясь снять трендовый ролик с переворотом вместе с сыном на пляже в Мексике, и теперь передвигается в инвалидной коляске.

Артистка попыталась перевернуть ребенка, в результате чего получила травмы. Теперь Бардо передвигается на коляске и восстанавливается после неудачного трюка.

16 декабря 2025 года стало известно, что российский певец Егор Крид приехал на съемки Новогодней ночи на Первом канале в инвалидном кресле. После того как исполнителя привезли в студию, он встал с коляски и в дальнейшем перемещался по съемочной площадке с помощью костылей. Съемки его совместного выступления с певцом Мотом прошли в одном из павильонов киностудии «Мосфильм».

Актриса Наталья Бардо ждет второго ребенка от Марюса Вайсберга

19 ноября российский актер Никита Пресняков рассказал, что на протяжении четырех лет страдает от травмы руки, из-за чего он не может кататься на скейтборде. При этом музыкант уточнил, что повредил кисть не во время катания на скейтборде. Пресняков добавил, что ему снится, как он занимается любимым хобби.