«Надеюсь, хватит смелости»: Гордон анонсировала интервью, которое она дала Собчак

Юрист и блогер Екатерина Гордон дала интервью журналистке Ксении Собчак.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 27 января, она сообщила в своем Telegram-канале.

— Ксюх, надеюсь, тебе хватит смелости выложить интервью без купюр, как мы и договаривались. Задач было несколько — заиноагентить, сделать оппозиционеркой, — отметила она в публикации.

Гордон также раскритиковала Собчак за двойные стандарты. В посте она прикрепила обращение выпускников Школы-студии МХАТ к министру культуры России Ольге Любимовой, в котором они выразили недовольство назначением мужа журналистки Константина Богомолова на должность ректора.

Данная новость вызвала критику со стороны профессионального сообщества. Не остался в стороне и актер Андрей Бурковский, проживающий сейчас в США.

При этом Богомолова поддержала актриса Софья Эрнст. По ее словам, ее задело утверждение коллег о том, что режиссер не может возглавить учебное заведение, поскольку не был воспитан в стенах школы.

Тем временем певица Виктория Цыганова охарактеризовала эту новость как худший из возможных вариантов, допустила намеки на возможное покровительство со стороны журналистки Ксении Собчак.