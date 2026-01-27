«Предателей не слушаем»: Бурковский высказался о новой должности Богомолова

Актер Андрей Бурковский высказался о назначении режиссера Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Как сообщает Starhit, проживающий в США артист считает, что происходящее является неуважением к тем, кто долгие годы развивал актерскую школу.

Напомним, что Богомолова назначили после смерти Игоря Золотовицкого. В своем комментарии Бурковский почтил его память, отметив, что с огромным теплом вспоминает умершего педагога.

«Готовлюсь быть закиданным негативом о том, что я за бугром, "вот там и сиди", "о, по-русски заговорил", "предателей не слушаем!" ну и так далее (да мне глубоко по барабану). Все же вставлю свои пять копеек. Есть процесс становления ректором, почему нужно заходить сверху, мне непонятно, тем более, не прошло и 40 дней со смерти моего, не побоюсь этого слова, великого мастера», — добавил актер.

Он отметил, что не раз работал с Богомоловым и дорожит каждым поставленным им спектаклем, а также допускает, что он мог бы быть хорошим руководителем. Не нравится Бурковскому именно «форма, в которой все происходит».

«Просто неуважение ко всем, кто много лет строил и строит мою любимую Школу-студию МХАТ — лучшую актерскую школу в мире. Буду рад, если министерство не останется глухо к этой единодушной просьбе», — заявил Бурковский.

Софья Эрнст резко ответила критикам Богомолова

Ранее студенты и выпускники МХАТа опубликовали в личных блогах обращение к министру культуры РФ Ольге Любимовой, попросив пересмотреть назначение Богомолова. Они считают, что преемником может быть только «корневой мхатовец». За Богомолова также вступаются публичные личности, в том числе актер Сергей Безруков и актриса Софья Эрнст.