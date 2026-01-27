Звезда «Интернов» Кристина Асмус наслаждается отдыхом на Бали и активно делится отпускным контентом в личном блоге. 37-летняя актриса пока не представила своего возлюбленного, но интригует фанатов интимными кадрами. На фото из постели, которым поделилась Асмус, обнажённые ноги актрисы переплетаются с мужскими.

Super уже рассекретил личность избранника знаменитости. Это, вероятно, 41-летний Валерий Махмудов. Мужчина, по нашей информации, получил высшее образование во Всероссийском государственном институте кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и работает по профессии — кинооператором.

Кроме того, возлюбленный Асмус принимал участие в создании популярных сериалов.

У Валерия есть ребёнок от коллеги, с которой он состоял в официальном браке. Информации о разводе пары в открытых источниках нет.

