Нагиева прозвали главной ябедой в Дубае

Актера Дмитрия Нагиева прозвали главной ябедой элитного дубайского отеля Kempinski Palm Jumeirah. Как сообщает Telegram-канал Mash, он платит 5 млн рублей в год за сервисный сбор и возможность жаловаться на шумных соседей.

По данным канала, артист регулярно пользуется услугами сервиса и оперативно звонит сотрудникам отеля при малейшем шуме. Причиной жалобы может стать малейший топот или громкие посиделки в ресторане на улице или пляже. Персонал оказался в тупике: с одной стороны Нагиев, который является владельцем резиденции и знаменитостью, а с другой — люди, приезжающие на лакшери-отдых, которых никто не может ограничивать в веселье.

Напомним, что Нагиев приобрел роскошные апартаменты за 300 млн рублей вскоре после начала спецоперации. Сам отель расположен на западном полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра. Рядом находятся набережная длиной 11 километров, аквапарк Aquaventure и смотровые площадки с видом на залив.