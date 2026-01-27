Яхт-клуб и незаконный пирс: что известно о громком скандале вокруг Пугачевой

Вокруг незаконного пирса певицы Аллы Пугачевой на берегу Истринского водохранилища разворачивается скандал. Как сообщает «Царьград», артистке грозит многомиллионный штраф.

Личная пристань с нарушениями

Личный пирс артистки в подмосковном Солнечногорске обязали демонтировать в течение месяца. Оказалось, что его строительство и эксплуатация сопровождались по меньшей мере пятью нарушениями: конструкция не зарегистрирована, не имеет необходимых сертификатов безопасности, не состоит на учете в Ростехнадзоре, не аккредитована для швартовки судов и препятствует проведению торговых операций на акватории.

По сообщениям СМИ, Росприроднадзор вынес Пугачевой официальное предостережение, а также дал 30 дней на то, чтобы самостоятельно разобрать сооружение. В случае невыполнения предписания артистку могут оштрафовать за незаконное использование водоема, а природоохранная прокуратура получит право обратиться в суд для принудительного сноса пирса.

Кроме того, Росприроднадзор проведет расчет экологического ущерба для акватории. Если проверки подтвердят факты загрязнения воды или гибели рыбы, то штраф может достигнуть нескольких миллионов рублей.

Пугачевой грозит крупный штраф за незаконный пирс в Солнечногорске

Яхт-клуб под носом Пугачевой

В прошлом Росводоресурсы уже направили материалы проверки в Генпрокуратуру с требованием проверить законность использования прибрежного участка. Поводом для начала проверки стало обращение предпринимателя Глеба Рыськова. Специалисты оперативно выехали на место и подтвердили, что Пугачева пользуется береговой полосой реки Истры без законных на то оснований.

Сам участок относится к землям особо охраняемых территорий с разрешенным использованием в качестве рекреационных целей. Постройка пирса к ним не относится. Дело передали в Генпрокуратуру с требованием изучить документы и рассмотреть вопрос о лишении Пугачевой прав на эти 2,5 сотки.

В дальнейшем акваторию, прилегающую к участку, собирают выставить на открытый аукцион. На лот уже нашелся желающий: Рыськов надеется победить на торгах и построить у дома артистки яхт-клуб и небольшой банный комплекс на понтоне.