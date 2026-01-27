Макаревич* и Вайкуле собираются провести совместный концертный тур

Этой весной концертный тур Андрея Макаревича* (признан иноагентом) и Лаймы Вайкуле планирует включить в себя пять американских городов. Артисты, давно не появлявшиеся на сцене вместе, планируют дать серию совместных выступлений в США.

В рамках тура запланированы концерты в пяти городах. Как удалось выяснить «Абзацу», общий заработок дуэта от этих гастролей должен составить не менее 14 млн рублей. Ценник для зрителей варьируется от 69 до 179 долларов за билет.

Для Лаймы Вайкуле, редко покидающей в последние годы Латвию, и для Андрея Макаревича*, продолжающего сольные и групповые гастроли с «Машиной времени», этот тур станет первым совместным проектом после их выступления на юрмальском фестивале «Рандеву».

Параллельно с музыкальной деятельностью Макаревич* пробует себя в других областях. Он организует винные дегустации и выставляет на продажу собственные картины, однако спрос на его художественные работы, по имеющимся данным, пока невысок.

Напомним, что артисты осудили действия российских властей и СВО на Украине. Оба музыканта заняли критическую позицию и прекратили концертную деятельность в стране. Вайкуле продолжает курировать фестиваль в Юрмале, программа которого регулярно вызывает неоднозначную реакцию.

*внесен в России в список физлиц иноагентов