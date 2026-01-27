Названа цена новых апартаментов Нагиева в роскошном отеле в Дубае

Российский актер Дмитрий Нагиев купил апартаменты в роскошном пятизвездочном отеле Дубая Kempinski Palm Jumeirah. Объект оценивается более чем в 300 миллионов рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Отель располагается на западном полумесяце искусственного острова Пальма Джумейра. Недалеко находятся набережная-променад, аквапарк Aquaventure, а также смотровые площадки с видом на море и Дубай Марину. Жильцы имеют доступ к эксплозивному частному пляжу, бассейну, услугам консьержа, клининга и круглосуточной охраны.

Интерьер трехкомнатных апартаментов с дизайнерским ремонтом отличается большим количеством золотых элементов и итальянской мебелью.

Объект был куплен у предыдущего собственника. Нагиев обратился в агентство недвижимости, которое предоставило ему скидку за участие в двух эксклюзивных интервью. Он также потратил четыре процента от стоимости регистрационного сбора, 10-12 тысяч рублей на сборы при получении подтверждения права собственности и 85 тысяч за перевод права собственности.

