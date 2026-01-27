Полина Гагарина показала как отдыхает на Мальдивах: фото

Полина Гагарина поделилась в сети снимками своего отпуска на Мальдивах. 38-летняя звезда российской эстрады отправилась на райские острова вместе с детьми на прошлой неделе. Об этом сообщает издание The Voice Mag.

У себя на странице в социальных сетях певица поделилась сразу несколькими пляжными образами. На первом фото она попозировала в раздельном цветочном купальнике у бассейна. На другом снимке предстала перед поклонниками в бикини телесного цвета на песчаном берегу у Индийского океана.

«Настоящее искусство — быть такой прекрасной, утонченной и любящей мамой в окружении этой невероятной природы», — прокомментировал один из восторженных подписчиков публикацию Гагариной в социальных сетях.

Третий образ знаменитости в открытом бело-зеленом купальнике встревожил часть поклонников артистки. Многие посетовали, что на этом снимке она выглядит слишком худой и неестественной.

«Может, с фотошопом перестаралась? Как-то выглядит Полина, как худосочная девочка-подросток», — написал под постом звезды неравнодушный читатель.

Другая часть подписчиков встала на защиту Гагариной. Они написали, что восхищаются натуральной красотой певицы.

