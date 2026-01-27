Жена Петросяна объяснила отказ от интервью Собчак

Жена комика, народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова раскрыла, что неоднократно получала приглашение дать интервью журналистке Ксении Собчак, но ответила отказом. Об этом она написала в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как заявила Брухунова, за последние несколько лет она четыре или пять раз получала приглашение побеседовать с Собчак.

«И нет, я не пойду. Ни к Ксении, ни к кому бы то ни было другому», — добавила она.

По словам супруги Петросяна, она не видит в публичном поле умных, грамотных и деликатных интервьюеров.

«А исповедоваться на всю страну не входит в мои планы», — объяснила она отказ от интервью.

Жена Петросяна посоветовала начинать будни с похода в музей

Ранее сообщалось, что Брухунова показала Петросяна в необычном виде. Она опубликовала кадры, на которых артист предстал в парике с дредами и с разноцветной вязаной повязкой.