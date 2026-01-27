Розыск, долги, обвинения в насилии: как живет Михаил Казаков

Имущество актера Михаила Казакова, наиболее известно по роли Ильи Полежайкина в сериале «Папины дочки», объявили в розыск. News.ru рассказал, что об этом известно, как складывается карьера знаменитости и его личная жизнь.

© Kino-teatr.ru

Карьера

Казаков родился 28 января 1988 года в Твери. Учился в Московском госуниверситете экономики, статистики и информатики. С ранних лет снимался в киножурнале «Ералаш», а в кино дебютировал в 15-летнем возрасте, появившись в фильме «Демон полдня».

Кроме «Папиных дочек» актер снимался в картинах «Побег», «Моя прекрасная няня», «Стройбатя», «Каникулы президента», «Метель» и других. Всего фильмография артиста насчитывает 12 работ.

Тяжелая травма

В 2020 году Казаков упал с крыши пятиэтажного дома, когда пытался сделать фото Твери. Артист рассказывал, что от удара у него «лопнули» ноги — врачи выявили 22 компрессионных перелома и 1,5 тысячи осколков костей. Актер перенес ряд операций, носил аппарат Елизарова и несколько месяцев передвигался на инвалидной коляске и костылях.

На фоне этой травмы Казаков отказался от съемок в кино. Вернуться на экраны удалось лишь в 2024 году в ленте «Папины дочки. Новые-2».

«Тело забыло про инвалидность. Вошел в кадр, и тут Полежайкин внезапно появился сам по себе», — делился Казаков.

Личная жизнь и обвинения в домашнем насилии

В 2011 году Казаков женился на девушке по имени Елена. В браке у них родился сын Мирослав. Кроме того, супруги воспитывали дочь жены от первого брака Викторию. Пара развелась после того, как Михаил получил травму.

«Ей с инвалидом не по пути, как я понимаю. Она меня обвиняла даже в том, что я лежал в реанимации, а она свое 30-летие нормально из-за этого не встретила. То есть "умирал и все испортил"», — делился он.

В октябре 2025 года Елена и его падчерица обвинили Казакова в домашнем насилии. Виктория утверждала, что он всегда находил повод чтобы «отругать, оскорбить, ударить». По ее словам, дело неоднократно доходило до полиции.

«Он бегал за мамой по дому с шампуром и пытался ее убить. Переворачивал мебель, бил посуду о нас. С четвертого этажа по лестнице спускал холодильник», — поделилась она.

Казаков опроверг обвинения. Он заявил, что слова бывшей жены и падчерицы «вызывали у него смех».

Уголовное дело

В подростковом возрасте Казаков едва не оказался в тюрьме. В 2005 году он заступился за свою одноклассницу перед ее бывшим парнем и ударил обидчика ножом.

Актер сразу раскрыл полиции обстоятельства случившегося. За артиста заступилась команда «Ералаша», учителя и друзья. В результате дело квалифицировали как превышение самообороны и закрыли после примирения сторон.

Звезда «Папиных дочек» отреагировал на новости о розыске

Долги

В 2025 году Казаков оказался в реестре неплательщиков по алиментам с долгом в 224 тысячи рублей. 26 января его объявило в розыск подразделение ФССП, которое занимается поиском скрывающихся должников и их активов. В материалах указывается, что актер задолжал порядка 2 млн рублей, из которых более 1,4 млн рублей — неоплаченные кредиты.