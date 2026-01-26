Муж Глюкозы задолжал ФНС более 40 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба пытается взыскать свыше 20 миллионов рублей с компаний, учредителем которых числится Александр Чистяков, супруг певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, также известной под псевдонимом Глюкоза. Об этом в понедельник, 26 января, сообщила Газета.Ru со ссылкой на данные сервиса «Прозрачный бизнес».

© Вечерняя Москва

По данным портала, у Чистякова есть пять подконтрольных ему организаций, и каждой из которых есть долг.

— Самый большой в размере 25 миллионов 843 тысяч рублей числится за ООО «Павловское подворье». Еще 10 миллионов 338 тысяч рублей хотят взыскать с ООО «Терра Менеджмент-3». Также долги в размере 368 тысяч рублей и девяти тысяч рублей висят на ООО «Джем бар» и ООО «Джем молл Киров», — говорится в материале.

Кроме того, Александр Чистяков занимает должность генерального директора компании ООО «Криэйтив анимэйшн», которая производит фильмы и телевизионные программы. Сумма долга этой организации составляет три миллиона 982 тысячи рублей, передает газета.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у российского актера Михаила Казакова, известного по роли в сериале «Папины дочки», есть неоплаченная задолженность почти на два миллиона рублей, из которых свыше 1,4 миллиона рублей касаются неоплаченных кредитов.