Американский рэпер Канье Уэст извинился за антисемитские выпады. Объявление он разместил в газете The Wall Street Journal, пишет Vanity Fair.

В извинении, озаглавленном «Тем, кому я причинил боль», музыкант рассказал об автомобильной аварии 2002 года, в результате которой у него была раздроблена челюсть.

«Двадцать пять лет назад я попал в автомобильную аварию, в результате которой у меня была сломана челюсть и повреждена правая лобная доля головного мозга. Тогда основное внимание уделялось видимым повреждениям — перелому, отеку и непосредственной физической травме. Более глубокая травма, та, что внутри моего черепа, осталась незамеченной», — написал Уэст.

В извинении Канье утверждает, что его якобы поврежденную лобную долю долго не обследовали должным образом и нашли повреждения только в 2023 году.

По его мнению, эта травма способствовала связана у него с биполярным расстройством.

«Я потерял связь с реальностью. Чем дольше я игнорировал проблему, тем хуже становилось. Я говорил и делал вещи, о которых глубоко сожалею. С некоторыми из тех, кого я люблю больше всего, я обращался хуже всего. Ты пережила страх, смятение, унижение и изнеможение, пытаясь достучаться кого-то, кто порой был неузнаваем. Оглядываясь назад, я понимаю, что отдалился от самого себя», — обратился он к людям, которых задел, и к своей экс-супруге Ким Кардашьян.

В последние годы Канье Уэст не раз появлялся в сети с восхвалениями нацистского лидера Адольфа Гитлера, демонстрацией нацистских символов и критикой Израиля, после чего становился объектов критики и отмены.