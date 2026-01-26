Балерина Волочкова опровергла слухи о долгах за квартиру

Балерина Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости опровергла слух о крупной задолженности за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

© Global look

Волочкова уверила, что у нее нет никаких долгов по коммунальным платежам. Артистка подчеркнула, что отсутствие задолженности подтвердили в приложении «Госуслуги».

По словам Волочковой, в ее московской квартире живет ее близкий человек, который исправно оплачивает коммунальные услуги.

24 января Telegram-канал Shot утверждал, что Волочковой грозит суд из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

По информации издания, танцовщица с августа якобы не оплачивает коммуналку за четырехкомнатную квартиру площадью 165 квадратных метров в историческом доме 1882 года постройки. Недвижимость в Петровском переулке в Москве артистка купила в 2001 году. Утверждалось, что артистка должна за ЖКУ 121 тысячу рублей.

В апреле 2025-го Волочкова продала квартиру за 165 миллионов рублей. Это случилось незадолго до свадьбы ее дочери Ариадны.

Волочкова назвала продажу жилья вынужденным шагом. По словам артистки, квартира «тянула из нее деньги» на поддержание и коммунальные услуги.