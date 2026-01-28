Кравец прокомментировала расставание Лепса с 19-летней невестой Кибой

Светская львица Алена Кравец в беседе с Teleprogramma.org высказалась о расставании 63-летнего певца Григория Лепса с его 19-летней невестой Авророй Кибой.

По мнению собеседницы издания, это все была пиар-история. Она указала, что за счет имени артиста Аврора Киба раскрутилась, ее стали приглашать на интервью, на премьеры, на красные дорожки, хотя она ничего для России не сделала и ничем сама по себе не примечательна.

«Я думаю, она не спала с Лепсом, он ведь ей в дедушки годится», — утверждает Кравец.

Светская львица обратила внимание на то, что у Авроры Кибы самостоятельные родители, которые давно знают Лепса. Собеседница издания считает, что они вместе запустили эту «красивую историю любви и расставания».