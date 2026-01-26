Бородина заявила, что готова родить от Сердюкова

Ксения Бородина растит двух дочерей от бывших мужей. Однако на этом ведущая останавливаться не хочет.

© Соцсети

Прошлым летом Ксения Бородина в третий раз побывала в ЗАГСе. Ее избранником стал блогер Николай Сердюков, о котором до его отношений с ведущей никто не слышал. Избранник звезды «Дома-2» постоянно подвергается критике со стороны фанатов Ксении — мужчину обвиняют в альфонстве. Впрочем, супруги научились не реагировать на хейт.

У Бородиной вообще достаточно серьезные планы на Сердюкова, на что она прямо намекала не раз. А сегодня ведущая прямо сказала, что хочет ребенка от Николая.

Ксения в рамках привычной для звезд рубрики «Вопрос-ответ» раскрыла свои намерения в отношении мужа. К ней поступил вопрос: «Хотели бы совместного ребенка с Колей?»

«Как можно не хотеть...» — ответила Бородина.

Затем она пустилась в рассуждения о родах после 40 лет.

«Я считаю, что рожать нужно в осознанном возрасте. Когда ты морально готова стать мамой. И если здоровье позволяет сделать это за 40, то почему бы это не сделать. И любыми способами. Главное — не рисковать своим здоровьем! А так — быть мамой это ни с чем не сравнимое чувство для меня, и конечно я хочу малыша», — разоткровенничалась Ксения.

Напомним, у ведущей есть две дочери от двух предыдущих мужей.