Секта и свадьба с братом: что едва не погубило карьеру Анны Большовой

С начала 00-х Анна Большова снималась в рейтинговых проектах и играла на сцене «Ленкома», однако биографию артистки подпортили слухи: считалось, что вся ее семья попала в секту. В день 50-летия актрисы Starhit рассказал, что на самом деле произошло со знаменитостью.

Артистизм от бабушки

Анна Большова родилась 26 января 1976 года в семье ученого и врача. Бабушка по материнской линии служила в театре: вероятно, от нее Аня и переняла артистический талант. Впрочем, девочка увлекалась и пением, и английским языком, и горными лыжами. Из-за этого сперва было непонятно, кем она станет в будущем. Ситуация прояснилась к подростковому возрасту, когда в 14 лет Большова поступила в театральный лицей, а после узнала о наборе в ГИТИС на экспериментальный курс.

«Это был единственный в своем роде курс, где режиссерская группа была нормального возраста, а актеры были маленькими», — делилась актриса.

Уже в 19 лет Большова окончила ГИТИС, сразу же получив приглашение в Драмтеатр имени Гоголя. В 22 года она появилась на сцене «Ленкома», а через год сыграла с Николаем Караченцовым в «Юноне и Авось». При этом не все роли давались актрисе из-за комплексов: Большова стеснялась своей «мальчишеской фигуры».

Кинокарьеру Анна начала с сериалов «С новым счастьем!» и «Остановка по требованию», а первую главную роль получила в телефильме «Сваха». Заметить ее можно было и в 12 сезоне «Солдат». Среди других рейтинговых проектов: «Ермоловы» и «Жаркий лед». Кроме того, амплуа фигуристки она примерила на шоу «Ледниковый период».

Слухи о секте

Анна уже служила в «Ленкоме», когда ее родители решили развестись. По словам актрисы, ее папа Леонид Большов полюбил другую женщину — биохимика Анну Канаеву. Однако вскоре после второй свадьбы поползли слухи, что новая супруга физика — глава секты, известная своим последователям под именем Асмита. Учением общины якобы сперва заинтересовалась мама Анны Большовой, однако в результате духовная наставница увела у нее мужа и разлучила с дочерями.

Секта, брак с братом и смертельная авария: трагическая история Анны Большовой. В чем актриса винит свою мать?

Первым тревогу забил муж старшей сестры Ани Сергей Тищенко. Он обратился к СМИ с целью избавить родных и, прежде всего, сына Петю от влияния Канаевой.

«То, что дальше стало происходить, это была какая-то неадекватная мамина месть, все границы были сметены. Потом полилась грязь в газетах. И то, что истина абсолютно искажена, а источник псевдоинформации — твой родной человек, было очень болезненно», — заявляла Большова.

Актриса не любит рассказывать детали, однако действительно более 25 лет не общается с родной матерью. Сестра артистки после всех перипетий развелась с мужем Сергеем и потеряла бизнес: заказчиков оттолкнула скандальная репутация семьи. Впрочем, после череды семейных драм Анна обрела близкого друга и мудрого советчика в лице мачехи.

Брак со сводным братом и скандал с ДТП

Позднее в истории появилась другая пикантная подробность: Большова влюбилась в сводного брата Антона, сына Канаевой от прошлых отношений. Он и стал первым мужем артистки. Вместе они прожили несколько лет, но в итоге разошлись — влюбленные со временем отдалились друг от друга. Тот факт, что Антон изменил актрисе с другой женщиной, сама Анна считает лишь следствием похолодания отношений.

Со вторым мужем Большову тоже познакомила мачеха: художник Александр Макаренко преподавал женщине живопись. В 2008 году артистка родила сына Даниила, хотя это не помешало окружающим продолжать приписывать ей романы с коллегами. В их числе оказались актеры Семен Шкалинов и Николай Караченцев, а также фигурист Алексей Тихонов.

«Мы разводились, потом сходились, опять расставались. В результате сейчас мы официально разведены, но у нас очень хорошие отношения. Когда есть такой весомый и значимый момент, как ребенок, и задача, чтоб он вырос счастливым, это очень объединяет», — рассказывала Большова.

В октябре 2022 года Большова оказалась в новом скандале: актриса стала участницей ДТП. Находясь за рулем Audi Q3, Большова ехала на дачу по неосвещенной проселочной дороге Калужской области и насмерть сбила Олесю Борисенко. Родственники погибшей подали на артистку в суд, возмутившись, что та даже не связалась после происшествия с семьей.

При этом местные жители рассказывали, что Олесю часто избивал и унижал сожитель. Он и высадил Борисенко на дороге, после чего ее сбила актриса. В феврале 2023 года с Большовой сняли обвинения, а новым фигурантом стал фактический муж жертвы аварии.