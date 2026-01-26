Супруга Петросяна объяснила, почему отказывается от интервью

Супруга Евгения Петросяна накануне обозначила свою позицию по поводу интервью. В личном блоге Татьяна Брухунова раскрыла главную причину отказа от медийных выступлений: по её словам, она «не видит умных, грамотных, деликатных интервьюеров».

© Global look

«Исповедоваться на всю страну не входит в мои планы», — подчеркнула она.

Блогер также рассказала о неоднократных приглашениях от Ксении Собчак — за последние несколько лет Брухунова получала их четыре или пять раз, но неизменно отвечала отказом.

Напомним, разница в возрасте между супругами составляет 44 года, а их тайный брак в 2019 году до сих пор вызывает неоднозначную реакцию. Тем не менее, по утверждению Брухуновой, пара счастлива. Они воспитывают двоих детей — пятилетнего Вагана и двухлетнюю Матильду.